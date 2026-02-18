Abbandona la fidanzata in montagna a -20 gradi lei muore congelata | il compagno a processo per omicidio

Thomas Plamberger affronta oggi il processo dopo aver lasciato la fidanzata, Kerstin Gurtner, in montagna a -20 gradi, causando la sua morte per congelamento. La tragedia si è verificata circa un anno fa, a pochi metri dalla vetta del Grossglockner in Austria, quando il giovane ha deciso di proseguire da solo lasciando la compagna indifesa. La donna, 33 anni, si è persa nel freddo e senza assistenza, trovando la morte pochi minuti dopo.

Prende il via domani il processo a carico di Thomas Plamberger, l'uomo accusato di aver abbandonato circa un anno fa la fidanzata 33enne Kerstin Gurtner a soli 46 metri dalla vetta del Grossglockner, in Austria, decretandone la morte per assideramento.