The Greatest Hits fusione tra musica e motori nel 2026 del Museo Enzo Ferrari
La mostra racconta il rapporto tra Ferrari e la musica, esplorando il legame profondo tra le sue vetture e alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale internazionale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso immagini iconiche e contenuti originali, pensati per accompagnare il visitatore in una inedita esperienza immersiva. Una serie di podcast, realizzati in esclusiva per la mostra da Chora Media con la partecipazione straordinaria del giornalista Federico Buffa, danno voce ad aneddoti e connessioni profonde tra artisti e automobili, offrendo uno sguardo intimo e inedito sul dialogo tra musica e Ferrari.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Monia & the Saints Band: un viaggio travolgente negli 80's greatest hitsVenerdì sera il palco del Trend-up di Negrar si anima con la musica di Monia & The Saints Band.
Leggi anche: XMmas time & greatest hits al Trend-Up con Monia & The Saints BandLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
THE GREATEST HITS. AL MUSEO FERRARI I BOLIDI DELLE LEGGENDE DELLA MUSICANel video l’intervista a Michele Pignatti Morano, Direttore Casa Museo Enzo Ferrari Nel giorno del compleanno di Enzo Ferrari inaugura alla Casa Museo di Modena una mostra che mette insieme la bellezz ... tvqui.it
The Greatest HitsLa vita di Harriet è stata stravolta dalla morte del suo fidanzato Max in un incidente d'auto avvenuto due anni prima e anche lei è rimasta in coma per una settimana. Dal 2020 la sua vita si è fermata ... mymovies.it
Al Museo Enzo Ferrari di Modena apre “The Greatest Hits – Music legends and their Ferraris”. La mostra racconta il rapporto tra Ferrari e la musica, con un percorso immersivo tra auto iconiche appartenute o guidate da musicisti, fotografie e contenuti audio es facebook
Al museo Enzo Ferrari la mostra "The Greatest Hits-Music legends and their Ferraris". Racconta il rapporto tra Ferrari e la musica. Aperta al pubblico fino a febbraio 2027 #ANSAmotori #ANSA x.com