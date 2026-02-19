The Greatest Hits fusione tra musica e motori nel 2026 del Museo Enzo Ferrari

La mostra racconta il rapporto tra Ferrari e la musica, esplorando il legame profondo tra le sue vetture e alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale internazionale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso immagini iconiche e contenuti originali, pensati per accompagnare il visitatore in una inedita esperienza immersiva. Una serie di podcast, realizzati in esclusiva per la mostra da Chora Media con la partecipazione straordinaria del giornalista Federico Buffa, danno voce ad aneddoti e connessioni profonde tra artisti e automobili, offrendo uno sguardo intimo e inedito sul dialogo tra musica e Ferrari.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Monia & the Saints Band: un viaggio travolgente negli 80's greatest hitsVenerdì sera il palco del Trend-up di Negrar si anima con la musica di Monia & The Saints Band.

Leggi anche: XMmas time & greatest hits al Trend-Up con Monia & The Saints Band

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.