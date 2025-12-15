XMmas time & greatest hits al Trend-Up con Monia & The Saints Band

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 dicembre alle 21.15, il Trend-Up ospiterà Monia & The Saints Band per una serata dedicata alle festività. Un’occasione per condividere musica e allegria, celebrando insieme il clima natalizio in un evento pensato per coinvolgere tutto il pubblico.

Immagine generica

Venerdì 19 dicembre dalle ore 21.15 il Trend-Up ospiterà Monia & The Saints band. Un invito a ritrovarsi e celebrare insieme l’atmosfera delle feste con una serata musicale pensata per coinvolgere tutto il pubblico presente. Il loro repertorio molto vasto, spazia dal rhythm & blues al pop, dal. Veronasera.it

BRO COMPLETED LUMBERLOON?? #clashroyale #shorts

Video BRO COMPLETED LUMBERLOON?? #clashroyale #shorts