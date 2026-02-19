The Elder Scrolls 6 userà una versione potenziata del Creation Engine 3 il motore di Starfield e Fallout 4

The Elder Scrolls 6 utilizzerà una versione migliorata del Creation Engine 3, lo stesso motore di Starfield e Fallout 4. La decisione deriva dalla volontà di offrire un’esperienza più avanzata e fluida ai giocatori. Bethesda ha lavorato intensamente per aggiornare il motore, introducendo nuove tecnologie e ottimizzazioni. Il progetto, annunciato sette anni fa, continua a essere avvolto nel segreto, senza dettagli ufficiali sulla data di uscita. Resta da vedere come questa scelta influenzerà il gameplay e la grafica del nuovo capitolo.

Sono passati sette anni dall'annuncio di The Elder Scrolls 6, ma il gioco resta ancora avvolto nel mistero. Bethesda continua a dosare le informazioni sul suo attesissimo RPG fantasy, mantenendo alta l'attenzione dei fan. Ora però arrivano dettagli importanti direttamente da Todd Howard, storico volto dello studio. Il nuovo capitolo utilizzerà una versione potenziata del motore proprietario: il Creation Engine 3. Una scelta che punta a coniugare tradizione e innovazione tecnologica. Durante un intervento al Kinda Funny Gamescast, Todd Howard ha confermato che The Elder Scrolls VI è in sviluppo con il Creation Engine 3, nuova evoluzione del motore utilizzato da Bethesda Game Studios sin dai tempi di The Elder Scrolls V: Skyrim. Il mondo di The Elder Scrolls VI potrebbe aver preso forma durante lo sviluppo di Fallout 4.Durante lo sviluppo di Fallout 4, alcuni indizi fanno pensare che si sia iniziato a pensare a The Elder Scrolls VI già allora.