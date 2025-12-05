GTA 6 uscirà prima di Fallout 5 e The Elder Scrolls 6? Risponde Todd Howard di Bethesda

L’eterna attesa per GTA 6 e The Elder Scrolls 6 torna al centro del dibattito grazie a una risposta diretta di Todd Howard, Creative Director di Bethesda. Intervistato da Power Unlimited sul red carpet dedicato alla seconda stagione della serie TV di Fallout (in arrivo il 17 dicembre su Prime Video), Howard ha spiegato quale dei tre grandi titoli – Grand Theft Auto 6, TES6 o Fallout 5 – secondo lui arriverà per primo. La sua risposta è semplice e senza esitazioni: « Tengo le dita incrociate per GTA 6 ». Una dichiarazione che, scherzosa ma chiara, riflette lo stato reale dei progetti. Howard ha poi aggiunto di credere realmente che il nuovo capitolo di Rockstar uscirà il prossimo anno, elogiandone lo sviluppo e la capacità del team di creare mondi “che sembrano vivere anche senza la presenza del giocatore”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 6 uscirà prima di Fallout 5 e The Elder Scrolls 6? Risponde Todd Howard di Bethesda

