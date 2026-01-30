Durante lo sviluppo di Fallout 4, alcuni indizi fanno pensare che si sia iniziato a pensare a The Elder Scrolls VI già allora. La nuova avventura della saga, molto attesa dai fan, potrebbe aver preso forma molto prima di quanto si pensasse, addirittura prima dell’annuncio ufficiale del 2018.

L’ambientazione di The Elder Scrolls VI, il prossimo capitolo della saga che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, potrebbe essere stata definita molto prima dell’annuncio ufficiale del 2018. A rivelarlo è Kurt Kuhlmann, ex co-lead designer di The Elder Scrolls V: Skyrim e figura chiave nello sviluppo dei titoli Bethesda, che in un’intervista rilasciata a PC Gamer ha raccontato come l’idea di dove ambientare il nuovo capitolo fosse già maturata durante la fase conclusiva dello sviluppo di Fallout 4, ovvero intorno al 2014-2015. Non si trattava di un’idea formalizzata o documentata, ma di un’evoluzione naturale del pensiero creativo all’interno dello studio, frutto di discussioni informali tra i team di sviluppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il mondo di The Elder Scrolls VI potrebbe aver preso forma durante lo sviluppo di Fallout 4.

Il mistero su The Elder Scrolls VI continua a mantenere alta l'attenzione dei fan, ormai da otto anni dall'annuncio ufficiale.

