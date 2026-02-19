The Bold Champions le pagelle | Chivu 4,5 ma che fai? E Spalletti 4 sconfessa l’attacco Europa-Italia finisce 10-3

L’Europa-Italia 10-3 ha lasciato il calcio italiano senza parole. La sconfitta pesante di tutte le squadre italiane a causa di errori difensivi e mancanza di concretezza in attacco ha segnato una serata da dimenticare. Chivu ha preso un voto basso, 4,5, dopo aver sbagliato un’uscita decisiva. Spalletti invece ha criticato duramente l’attacco, che non ha trovato la via del gol. La Juventus dovrà vincere con almeno quattro gol di scarto contro il Galatasaray, mentre Atalanta e Inter devono segnare molte reti per passare.