The Bold Champions le pagelle | Chivu 4,5 ma che fai? E Spalletti 4 sconfessa l’attacco Europa-Italia finisce 10-3
L’Europa-Italia 10-3 ha lasciato il calcio italiano senza parole. La sconfitta pesante di tutte le squadre italiane a causa di errori difensivi e mancanza di concretezza in attacco ha segnato una serata da dimenticare. Chivu ha preso un voto basso, 4,5, dopo aver sbagliato un’uscita decisiva. Spalletti invece ha criticato duramente l’attacco, che non ha trovato la via del gol. La Juventus dovrà vincere con almeno quattro gol di scarto contro il Galatasaray, mentre Atalanta e Inter devono segnare molte reti per passare.
Europa-Italia 10-3: l’andata dei playoff di Champions è stata una disfatta per il calcio italiano. Una figuraccia storica: la Juventus dovrà superare con quattro gol di scarto il Galatasaray per approdare agli ottavi, Atalanta e Inter hanno bisogno di segnarne almeno tre più di Borussia Dortmund e Bodo Glimt. Tradotto: già la qualificazione di una delle nostre squadre sarà un’impresa. L’Italia rischia di ritrovarsi fuori dalla Champions a febbraio: un pessimo segnale in vista degli spareggi mondiali della nazionale a fine marzo. Citazione per il Newcastle: ha vinto 6-1 in casa del Qarabag, la sesta inglese negli ottavi è ormai sicura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5). Napoli da 4: Conte è duplex. E Spalletti (5,5) non si smentisce. L’Italia esce con le ossa rotteAnalizziamo i risultati delle squadre italiane in Champions League dopo sette turni, con un bilancio complessivo di quattro punti su dodici.
