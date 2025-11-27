Nove punti su dodici: non è andata male alle squadre italiane nella quinta giornata di Champions. Riassumendo: vittoria sofferta della Juventus in Norvegia (3-2 al Bodo Glimt), successo straripante dell’ Atalanta a Francoforte, colpo di frusta del Napoli contro gli azeri del Qarabag, il migliore dei cosiddetti “peones” del torneo. Classifica: Inter quarta, Atalanta decima e vicina alle prime otto che andranno direttamente agli ottavi, Napoli 20esimo e Juventus 22esima. Altra abbuffata di gol nelle diciotto gare: 64, media 3,5 a partita. In testa alla classifica cannonieri, Mbappé, a quota 9. IN – Arteta ha modellato una corazzata, con Estevao abbiamo visto la luce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions, le pagelle | Inter, Chivu alle prese con gli stessi difetti di Inzaghi: significa che qualcosa non torna all’interno della squadra