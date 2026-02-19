Test MotoGP l' Aprilia riabbraccia Martin Ma nel suo futuro si avvicina la Yamaha

L'Aprilia riabbraccia Martin dopo settimane di recupero. Lo spagnolo tornerà in pista in Thailandia, pronto a preparare l’esordio mondiale. Dopo un doppio intervento chirurgico, Martin ha seguito un percorso di riabilitazione intenso. Ora, con il suo ritorno, punta a riprendere ritmo e fiducia in vista della stagione. Tuttavia, si parla già di un possibile trasferimento alla Yamaha, che potrebbe cambiare le sue prospettive future. La sua presenza in Thailandia segna un passo importante per il suo rilancio in MotoGP.

Jorge Martin torna in pista, idoneità medica permettendo. Fra i piloti più attesi nel round di apertura del mondiale MotoGP 2026 in Thailandia (27 febbraio-1° marzo) c'è lui, Jorge Martin, pronto per i test ufficiali che si disputano sabato e domenica. Ma il ritorno non è scontato: serve la certificazione di idoneità sportiva della commissione medica MotoGP. Martin, primo pilota dell'era MotoGP a vincere un titolo iridato con un team indipendente, ha vissuto un calvario dopo il passaggio dalla Ducati-Pramac all'Aprilia ufficiale. Incidenti, riabilitazioni, ritorni, nuovi infortuni, ricadute. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

