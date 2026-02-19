Test Bahrain | Antonelli e Piastri sotto il muro dei 33 secondi Hamilton quarto

Durante i test a Sakhir, Antonelli ha battuto il record, facendo registrare un tempo sotto i 33 secondi, causando grande attenzione tra gli appassionati. Piastri si è unito a lui, migliorando le sue performance e dimostrando di essere in forma. La Mercedes ha confermato il suo ruolo dominante, mentre Hamilton si è posizionato in quarta posizione. La pista si è riempita di scommesse e curiosità, mentre i team analizzano i dati raccolti. La giornata si chiude con molte incognite per il prossimo appuntamento in pista.

La seconda giornata dei test collettivi a Sakhir ha consolidato Mercedes al vertice, con una prestazione di rilievo che ha visto protagonista Kimi Antonelli. L'esordiente ha fissato il miglior tempo della sessione pomeridiana, evidenziando velocità e continuità in condizioni favorevoli per le mescole C3. L'insieme dei dati raccolti mostra un confronto serrato tra i principali costruttori, con indicazioni utili sull'andamento dei programmi di sviluppo in vista della stagione. Antonelli ha chiuso in 1'32"803, tempo ottenuto nell'ultimo segmento della giornata con gomma C3. Subito alle sue spalle, Oscar Piastri ha realizzato 1'32"861 su una simulazione di Gran Premio effettuata in una finestra di temperature diverse rispetto al momento della prova di Antonelli.