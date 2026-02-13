Lewis Hamilton ha ottenuto ottimi risultati con la Ferrari durante i test in Bahrain, grazie a una strategia efficace e a una buona messa a punto della vettura. Antonelli ha invece fatto registrare il miglior tempo tra tutti i piloti, dimostrando di essere in forma in vista della stagione. La prima settimana di prove si conclude con diverse novità e qualche risultato inatteso, tra cui alcune prestazioni promettenti.

La prima delle due settimane di test collettivi in vista dell'inizio della nuova stagione della Formula 1 si chiude con tante conferme e qualche sorpresa. Lewis Hamilton, che ha girato in entrambe le sessioni, fa registrare tempi molto interessanti pur chiudendo la giornata con un problema tecnico. Il primo guaio per la Ferrari tra Barcellona e Bahrain arriva, però, dopo ben 138 giri in pista. La Mercedes si conferma come la scuderia da battere al momento: se nella mattina è George Russell a far segnare il miglior tempo, nel pomeriggio Andrea Kimi Antonelli fa ancora meglio ed è il più veloce di questa tre giorni.

© Ilgiornale.it - F1, bene Hamilton con la Ferrari, Antonelli il più veloce nei test in Bahrain

La Mercedes si mostra subito molto veloce nei test a Barcellona.

Questa mattina in Bahrain i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test della Formula 1 2026.

