terzo posto in classifica per la chimera nuoto al trofeo chiantiswim

La Chimera Nuoto ha conquistato il terzo posto al trofeo ChiantiSwim di San Casciano in Val di Pesa, con 46 medaglie vinte. La squadra ha ottenuto ottimi risultati grazie alle performance dei giovani nuotatori, che hanno dimostrato grande determinazione in gara. Tra le vittorie più significative, spiccano i successi nelle staffette e nelle discipline individuali. La partecipazione ha coinvolto circa 200 atleti provenienti da diverse regioni, portando entusiasmo e energia alla competizione. La prossima sfida si avvicina già, con nuovi obiettivi da raggiungere.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Quarantasei medaglie e terzo posto i n classifica per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim di San Casciano in Val di Pesa. La terza edizione della manifestazione ha proposto un confronto tra più stili e più categorie che ha coinvolto diciassette squadre da tutto il centro Italia, con i nuotatori e le nuotatrici della società aretina che sono riusciti a emergere con sedici ori, quattordici argenti e sedici bronzi. Questo ricco medagliere è valso un posto sul podio generale del trofeo e, soprattutto, ha fornito positive indicazioni in vista degli ormai prossimi campionati regionali invernali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

