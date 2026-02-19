Terzo posto in classifica per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim
La Chimera Nuoto ha conquistato il terzo posto al trofeo ChiantiSwim di San Casciano in Val di Pesa, con 46 medaglie vinte. La squadra ha ottenuto ottimi risultati grazie alle performance dei giovani nuotatori, che hanno dimostrato grande determinazione in gara. Tra le vittorie più significative, spiccano i successi nelle staffette e nelle discipline individuali. La partecipazione ha coinvolto circa 200 atleti provenienti da diverse regioni, portando entusiasmo e energia alla competizione. La prossima sfida si avvicina già, con nuovi obiettivi da raggiungere.
Arezzo, 19 febbraio 2026 – Quarantasei medaglie e terzo posto i n classifica per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim di San Casciano in Val di Pesa. La terza edizione della manifestazione ha proposto un confronto tra più stili e più categorie che ha coinvolto diciassette squadre da tutto il centro Italia, con i nuotatori e le nuotatrici della società aretina che sono riusciti a emergere con sedici ori, quattordici argenti e sedici bronzi. Questo ricco medagliere è valso un posto sul podio generale del trofeo e, soprattutto, ha fornito positive indicazioni in vista degli ormai prossimi campionati regionali invernali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Chimera Nuoto Master: tre medaglie al memorial “Il Piastra” e testa al Trofeo di Natale
La Chimera Nuoto fa il pieno di medaglie agli Assoluti Toscani: otto podi e settimo posto regionaleLa Chimera Nuoto si distingue agli Assoluti Toscani con una prestazione memorabile, ottenendo otto medaglie e il settimo posto regionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Monastir al terzo posto in classifica: risultato oltre ogni più rosea previsione; Lione, Fonseca ora è un idolo: terzo posto in classifica e le lacrime sotto la curva; Olimpia Marzocca vince e si conferma al terzo posto; CLASSIFICA - IL NAPOLI RESTA AL 3° POSTO E GUADAGNA UN PUNTO SULLA JUVE: LA SITUAZIONE.
Monastir al terzo posto in classifica: risultato oltre ogni più rosea previsioneUna settimana magica con tre gare, tre vittorie, nove gol segnati, tre subiti e terzo posto in classifica in solitudine dietro la capolista Scafatese e la Trastevere. E con 40 punti in classifica. Rob ... unionesarda.it
La classifica delle peggiori compagnie aeree europee del 2025: Wizz Air al terzo posto, Ryanair giù dal podioAirAdvisor ha analizzato le 15 migliori compagnie aeree europee: scopri quali sono le ultime classificate e perché ... ilfattoquotidiano.it
Ancora un grande risultato per Sofia Napoli e per tutto il team della Chimera Nuoto facebook