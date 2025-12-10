La Chimera Nuoto fa il pieno di medaglie agli Assoluti Toscani | otto podi e settimo posto regionale
La Chimera Nuoto si distingue agli Assoluti Toscani con una prestazione memorabile, ottenendo otto medaglie e il settimo posto regionale. La società aretina celebra la migliore edizione di sempre, con tre ori, due argenti e tre bronzi, consolidando la propria posizione di rilievo nel panorama natatorio regionale.
Tre ori, due argenti e tre bronzi coronano la migliore edizione di sempre per la società aretina La Chimera Nuoto chiude in trionfo il Campionato Regionale Assoluto conquistando otto medaglie: tre ori, due argenti e tre bronzi. Nella principale rassegna toscana, ospitata a Livorno e animata da ventinove società, i sedici atleti aretini hanno brillato sia per piazzamenti sia per progressi cronometrici, centrando il miglior risultato di sempre per il club e un prestigioso settimo posto nella classifica generale. Protagonista assoluta della spedizione è stata Sofia Napoli, classe 2010, che ha dominato i 100, 200 e 400 misti, laureandosi campionessa regionale in tutte e tre le distanze. 🔗 Leggi su Lortica.it
