Ripartenza col botto per il settore Master della Chimera Nuoto, tornato in vasca con tre medaglie al secondo memorial “Il Piastra” di Calenzano, manifestazione che ha riunito oltre quattrocento atleti di trentuno società provenienti da più regioni. I nuotatori adulti si sono confrontati nelle diverse specialità, suddivisi per fasce d’età dai venti fino agli ottanta anni, dando vita a un avvio di stagione ricco di sfide e prestazioni di livello. A brillare tra le corsie è stata Patrizia Felicini, protagonista nei Master55 con l’oro nei 50 dorso e un quarto posto nei 100 stile libero. Medaglie anche per Carlo d’Ippolito, che nella categoria Master80 ha conquistato due argenti nei 100 e nei 200 stile libero, regalando un prezioso contributo al medagliere aretino. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Chimera Nuoto Master: tre medaglie al memorial “Il Piastra” e testa al Trofeo di Natale