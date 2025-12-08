Chimera Nuoto Master | tre medaglie al memorial Il Piastra e testa al Trofeo di Natale
Ripartenza col botto per il settore Master della Chimera Nuoto, tornato in vasca con tre medaglie al secondo memorial “Il Piastra” di Calenzano, manifestazione che ha riunito oltre quattrocento atleti di trentuno società provenienti da più regioni. I nuotatori adulti si sono confrontati nelle diverse specialità, suddivisi per fasce d’età dai venti fino agli ottanta anni, dando vita a un avvio di stagione ricco di sfide e prestazioni di livello. A brillare tra le corsie è stata Patrizia Felicini, protagonista nei Master55 con l’oro nei 50 dorso e un quarto posto nei 100 stile libero. Medaglie anche per Carlo d’Ippolito, che nella categoria Master80 ha conquistato due argenti nei 100 e nei 200 stile libero, regalando un prezioso contributo al medagliere aretino. 🔗 Leggi su Lortica.it
Scopri altri approfondimenti
Un nuovo corso di formazione per tecnici al Palazzetto del Nuoto di Arezzo L’iniziativa, promossa dalla Chimera Nuoto, ha riunito istruttori, maestri e allenatori di più società La finalità è la condivisione di buone pratiche per migliorare l’insegnament - facebook.com Vai su Facebook
Tre medaglie per il ritorno in vasca dei Master della Chimera Nuoto - La manifestazione ha regalato particolari soddisfazioni soprattutto a Patrizia Felicini che, nei Master55, ha trionfato nei 50 dorso ed è arrivata quarta nei 100 stile libero, poi il palmares della ... Riporta lanazione.it