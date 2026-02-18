Non è tuo figlio dammelo Tenta di rapire un bimbo follia in Italia | la scena da incubo

Un uomo ha tentato di rapire un bambino nel supermercato di Caivano, nel Napoletano, scatenando il panico tra i clienti. L’uomo si è avvicinato al piccolo, gridando “Non è tuo figlio, dammelo”, e cercando di portarlo via. Alcuni testimoni hanno chiamato subito le forze dell’ordine, mentre i dipendenti hanno tentato di bloccare il rapitore. La scena si è svolta davanti agli occhi terrorizzati di tutti, creando confusione tra la folla.

Momenti di tensione in un supermercato di Caivano, nel Napoletano, dove un pomeriggio di spesa è stato interrotto da un episodio che ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato dopo una richiesta arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri: "Ha tentato di rapire un bambino". La segnalazione, giunta intorno alle 19.30 di martedì, ha portato all'arrivo in pochi minuti di una pattuglia sul posto per accertare i fatti e mettere in sicurezza le persone coinvolte. Tentato sequestro in un supermercato di Caivano: la ricostruzione. Secondo quanto ricostruito dai militari, un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese, con precedenti, avrebbe cercato di portare via un bambino di cinque anni che si trovava nel punto vendita insieme alla madre.

