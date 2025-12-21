Auto in contromano terrore in galleria | Shock puro

La sicurezza stradale torna al centro dell'attenzione dopo quanto accaduto lungo una delle arterie più trafficate della Lombardia. Un episodio che ha messo a rischio la vita di decine di automobilisti e che, grazie ai video circolati sui social, mostra in modo diretto quanto sia stato vicino l'impatto frontale. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro della rete, suscitando preoccupazione e indignazione per una condotta di guida estremamente pericolosa. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì, quando un'auto ha imboccato la carreggiata in senso contrario, percorrendo per chilometri la statale Milano-Valtellina.

