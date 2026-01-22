Terni inizia il processo a Stefano Bandecchi | Valutare in modo equilibrato le immagini su ciò che è accaduto VIDEO
A Terni è iniziato oggi il processo a Stefano Bandecchi, coinvolto nel caos durante il consiglio comunale dell’estate 2023. La prima udienza si è svolta questa mattina, con l’obiettivo di valutare in modo equilibrato gli eventi e le immagini legate a quella vicenda. La vicenda riguarda questioni di carattere amministrativo e politico, e si inserisce nel quadro delle recenti tensioni nella gestione comunale della città.
Si è aperto nella prima mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, il processo a Stefano Bandecchi per il caos in consiglio comunale dell'estate 2023. Il primo cittadino è stato rinviato a giudizio il 3 dicembre dal gup Chiara Mastracchio e in data odierna si è presentato di fronte al giudice Ersilia.🔗 Leggi su Ternitoday.it
VIDEO | Stadio-clinica e conflitto di interessi di Stefano Bandecchi, le Iene arrivano a TerniLe Iene di Italia 1 indagano sul presunto conflitto di interessi del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, coinvolto nel progetto dello stadio-clinica della Ternana.
Leggi anche: Terni, Claudio Fiorelli e M5S Terni: "Due mesi di città paralizzata per un risultato vergognoso. Ora Stefano Bandecchi torni a occuparsi di Terni"
Argomenti discussi: Terni, Ilaria Sula ammazzata dall'ex Mark Samson che spiava i suoi social: in aula le prove della premeditazione; Procura della Repubblica di Terni, l’insediamento di Antonio Laronga: FOTO e VIDEO; I piani di Samson prima di uccidere Ilaria: la trappola in cui è caduta la ragazza di Terni.
Terni, si apre alle 9 il processo a Stefano Bandecchi per i fatti del 2023 in consiglio comunaleDeve rispondere di minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e, inoltre, minaccia a un corpo politico ... corrieredellumbria.it
Ilaria Sula ammazzata dall'ex: il dolore di genitori e parenti viaggia da Terni a Roma per il processo a Mark SamsonTERNI - «La mamma di Ilaria trova la forza di andare avanti confidando che sia fatta giustizia per sua figlia. E’ l’unica cosa che la sostiene fisicamente e psicologicamente. I genitori di Ilaria ... ilmessaggero.it
inizia l’assemblea del turno di notte in Arvedi-Acciai Speciali Terni sull’ipotesi di accordo del CCNL. Illustra l’ipotesi il compagno Loris Scarpa responsabile nazionale siderurgia Fiom Cgil. - facebook.com facebook
#Terni, #commercio e #attività: il 2026 inizia con una serie di #cessazioni. Novità in via Malnati x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.