Terni inizia il processo a Stefano Bandecchi | Valutare in modo equilibrato le immagini su ciò che è accaduto VIDEO

A Terni è iniziato oggi il processo a Stefano Bandecchi, coinvolto nel caos durante il consiglio comunale dell’estate 2023. La prima udienza si è svolta questa mattina, con l’obiettivo di valutare in modo equilibrato gli eventi e le immagini legate a quella vicenda. La vicenda riguarda questioni di carattere amministrativo e politico, e si inserisce nel quadro delle recenti tensioni nella gestione comunale della città.

