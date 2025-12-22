Terni Stefano Bandecchi | Immobilismo disorganizzazione e ammuina Entro due mesi la location del nuovo ospedale

Durante il Consiglio comunale di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha affrontato nuovamente il tema del nuovo ospedale, sottolineando problemi di immobilismo e disorganizzazione. Ha chiesto ai Consiglieri di sottoscrivere un atto di indirizzo volto a sollecitare la giunta a mantenere gli impegni e a garantire un intervento concreto entro due mesi, con l’obiettivo di individuare la location del nuovo nosocomio.

