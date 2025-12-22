Terni Stefano Bandecchi | Immobilismo disorganizzazione e ammuina Entro due mesi la location del nuovo ospedale
Durante il Consiglio comunale di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha affrontato nuovamente il tema del nuovo ospedale, sottolineando problemi di immobilismo e disorganizzazione. Ha chiesto ai Consiglieri di sottoscrivere un atto di indirizzo volto a sollecitare la giunta a mantenere gli impegni e a garantire un intervento concreto entro due mesi, con l’obiettivo di individuare la location del nuovo nosocomio.
Un intervento in apertura del Consiglio comunale per tornare sull’argomento del nuovo ospedale. Il sindaco Stefano Bandecchi ha rivolto una richiesta alla plenaria di palazzo Spada, invitando i Consiglieri comunali a sottoscrivere un atto di indirizzo per: “Invitare alla serietà” la giunta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
