La ‘nuova’ era della ferrovia Terni-Rieti | raddoppiati i collegamenti per Roma ed abbattimento dei tempi di percorrenza Gli scenari

All'inizio del 2026, sulla tratta ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila sono stati introdotti significativi miglioramenti. Sono stati raddoppiati i collegamenti per Roma e ridotti i tempi di percorrenza, offrendo così un servizio più efficiente e affidabile. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un sistema di trasporto più sostenibile e connesso, contribuendo a migliorare la mobilità tra queste località e facilitare gli spostamenti quotidiani.

