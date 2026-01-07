La ‘nuova’ era della ferrovia Terni-Rieti | raddoppiati i collegamenti per Roma ed abbattimento dei tempi di percorrenza Gli scenari

All'inizio del 2026, sulla tratta ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila sono stati introdotti significativi miglioramenti. Sono stati raddoppiati i collegamenti per Roma e ridotti i tempi di percorrenza, offrendo così un servizio più efficiente e affidabile. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un sistema di trasporto più sostenibile e connesso, contribuendo a migliorare la mobilità tra queste località e facilitare gli spostamenti quotidiani.

Un passaggio epocale ha contrassegnato l’inizio del 2026 sulla tratta ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila. I Minuetti hanno infatti preso ufficialmente servizio avvicendando le Aln776 che per sessantacinque anni hanno fatto la storia del tracciato a binario unico. Il nuovo anno però si è aperto con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

