La ‘nuova’ era della ferrovia Terni-Rieti | raddoppiati i collegamenti per Roma ed abbattimento dei tempi di percorrenza Gli scenari
All'inizio del 2026, sulla tratta ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila sono stati introdotti significativi miglioramenti. Sono stati raddoppiati i collegamenti per Roma e ridotti i tempi di percorrenza, offrendo così un servizio più efficiente e affidabile. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un sistema di trasporto più sostenibile e connesso, contribuendo a migliorare la mobilità tra queste località e facilitare gli spostamenti quotidiani.
Un passaggio epocale ha contrassegnato l’inizio del 2026 sulla tratta ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila. I Minuetti hanno infatti preso ufficialmente servizio avvicendando le Aln776 che per sessantacinque anni hanno fatto la storia del tracciato a binario unico. Il nuovo anno però si è aperto con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, ruba i cavi di rame della ferrovia a San Valentino: cinquantenne ternano arrestato dai carabinieri - Armato di cesoie e fascette di plastica si è messo a smontare cinquanta metri di rame lungo la ferrovia alla periferia della città ma sono arrivati i carabinieri che l’hanno arrestato. ilmessaggero.it
Ferrovia Rieti-Terni, tratte più moderne per velocizzare i tempi - È quanto previsto dalle linee del programma di intervento 2023- ilmessaggero.it
