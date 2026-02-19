Terni le ‘Nozze d’argento’ alla Basilica di San Valentino | Una grande preghiera corale per le famiglie

A Terni, le ‘Nozze d’argento’ sono state celebrate nella basilica di San Valentino, dove molte coppie hanno partecipato a una messa speciale. La festa, giunta alla sua 25esima edizione, si tiene ogni anno per commemorare le unioni durature. Quest’anno, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, tra cui famiglie e amici, che hanno condiviso momenti di preghiera e riflessione. La celebrazione si è conclusa con un momento di comunione tra i presenti, rafforzando il legame tra le coppie e la comunità locale.

La festa delle 'Nozze d'argento' sarà celebrata nella basilica di San Valentino, come da tradizione che si rinnova. Domenica 22 febbraio (ore 11) il vescovo Francesco Antonio Soddu concelebrerà l'eucarestia con il parroco di San Valentino padre Josline Peediakkel. Attese circa quaranta coppie provenienti da tutta l'Umbria, che rinnoveranno davanti all'urna di San Valentino gli impegni consacrati sull'altare nel giorno del matrimonio. Molte coppie presenti domenica avevano partecipato alla festa della Promessa, venticinque anni fa. Una coppia festeggerà i 25 anni di matrimonio insieme ai 60 anni di matrimonio dei genitori. Nozze d'argento. Un'altra Festa di San ValentinoTERNI Celebrata nella Basilica di San Valentino la tradizionale Festa delle Nozze d'argento (foto della Diocesi), presieduta da monsignor Philippe Bordeyne, teologo e preside del Pontificio istituto ...