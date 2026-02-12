Alla basilica di San Valentino a Terni l’esibizione della banda pontificia | appuntamento domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio alle 6 di sera, la basilica di San Valentino a Terni ospiterà un’esibizione speciale della banda pontificia. L’evento si inserisce nei festeggiamenti in onore del santo e richiama un pubblico di appassionati e fedeli. La banda, originariamente nota come la guardia palatina d’onore, si esibirà davanti ai fedeli e ai visitatori che si raduneranno per l’occasione.

La banda musicale della guardia palatina d'onore venne istituita da Papa Pio IX assieme alla concessione della bandiera e il titolo d'onore con ordine del giorno 20 settembre 1859 a firma del comandante marchese Giuseppe Guglielmi. Il 9 marzo 1860, il cardinale prefetto Giacomo Antonelli ne approvò il capitolato sottoscritto dai quarantatré musicisti prescelti. Nel 1870 la banda venne sciolta per una serie di vicende legate alla conquista di Roma da parte delle truppe piemontesi e per cui, con la nuova situazione, si dovette procedere alla ristrutturazione dell'organico del Corpo. Resta famoso il concerto tenuto il 1 gennaio 1938, nella ricorrenza del capodanno.

