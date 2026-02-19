Terni il Pan pepatino sul podio dei Campionati della cucina italiana | Piatto originale del territorio LA RICETTA

A Terni, il Pan pepatino ha conquistato il terzo posto ai Campionati della cucina italiana, nella categoria “Street food d’autore”. La vittoria deriva dall’uso di ingredienti locali e da una ricetta che celebra il pampepato ternano, dolce simbolo della zona. Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto hanno preparato un piatto che mette in risalto le tradizioni del territorio, coinvolgendo i partecipanti con un sapore autentico. La competizione ha visto protagonisti numerosi professionisti da tutta Italia, tutti alla ricerca di un piatto originale.

Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto hanno conquistato la medaglia di bronzo. Un piatto dedicato al territorio, con particolare ode al pampepato ternano. Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto si sono classificati terzi nella specialità “Street food d’autore” ai recenti Campionati della cucina italiana. La manifestazione della Federazione Italiana Cuochi – giunta alla decima edizione – ha accolto 850 professionisti nei padiglioni del Rimini Expo Centre. La squadra umbra, denominata “Gusto Infinito”, ha preparato il ‘Pan pepatino’ un panino “nero” al cioccolato, fatto con la farina.🔗 Leggi su Ternitoday.it Terni, il Pan petatino sul podio dei Campionati della cucina italiana: “Piatto originale del territorio” LA RICETTANel cuore di Terni, il Pan petatino ha conquistato il terzo posto ai Campionati della cucina italiana, grazie a una ricetta che celebra il territorio. Terni, il Pampetatino sul podio dei Campionati della cucina italiana: “Piatto originale del territorio” LA RICETTAIl Pampetatino di Terni ha conquistato il terzo posto ai Campionati della cucina italiana, grazie a una ricetta che celebra il territorio e il pampepato ternano.