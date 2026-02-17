Il Culinary Team Avellino trionfa ai Campionati della Cucina Italiana 2026

Il Culinary Team Avellino ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati della Cucina Italiana 2026, dopo aver presentato un menù innovativo che ha colpito la giuria. La vittoria arriva dopo settimane di preparazione intensa e numerosi allenamenti, durante i quali i partecipanti hanno perfezionato ogni dettaglio delle loro ricette. La squadra si è distinta per l’uso di ingredienti locali e tecniche moderne, portando un tocco originale alla competizione.

Il Culinary Team Avellino ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati della Cucina Italiana 2026, battendo una concorrenza agguerrita e imponendosi nella categoria a squadre. L’importante competizione, che si svolge ogni anno a Rimini, è organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi ed è considerata uno degli eventi più prestigiosi per la cucina professionale in Italia. Il team irpino ha dimostrato una straordinaria maestria, unendo tecniche innovative a un profondo legame con la tradizione culinaria italiana. Con una performance impeccabile, ha saputo incantare la giuria per la qualità dei piatti, la perfezione nell’esecuzione e l'armonia dei sapori.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

I cuochi di Frosinone sono stati protagonisti a Rimini durante i Campionati della Cucina Italiana 2026, che si sono svolti dal 15 al 17 febbraio, in occasione della decima edizione dell’evento, organizzata per mettere in mostra le eccellenze della cucina locale e nazionale.

Nelle eleganti sale di Palazzo Serbelloni a Milano, la quarta edizione di TavolaRasa si svolge in un’atmosfera di festa e solidarietà.

