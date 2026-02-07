Questa mattina a Milano, un uomo romeno è stato arrestato dopo aver rubato carte di credito in un hotel. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato una decina di carte di credito che sembrano essere state ottenute illegalmente. L’uomo è stato fermato e portato in questura, ora si indaga sulla provenienza delle carte e sulle eventuali altre attività illecite.

Prima il furto in hotel, poi la fuga e le manette. Un uomo di 42 anni, cittadino romeno, è stato arrestato dalla polizia locale dopo aver rubato una borsetta e alcune carte di credito da un albergo di via Napo Torriani, in zona Stazione Centrale, nella giornata di giovedì 5 febbraio. Tutto è iniziato quando gli agenti dell’Unità operativa di piazza Beccaria hanno notato l’uomo uscire di corsa dall’hotel Berna con una borsa in mano. Lo hanno immediatamente fermato e sottoposto a controllo. Addosso aveva diversi effetti personali da donna. Insospettiti, gli agenti sono quindi rientrati con lui nell’albergo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, ruba carte di credito in hotel: arrestato romeno

Ieri pomeriggio a Milano, un uomo è stato fermato mentre usciva di corsa dall’hotel Berna con una borsa in mano.

Un uomo ha denunciato il furto del portafogli, e poco dopo ha iniziato a ricevere notifiche di pagamenti fatti con le sue carte di credito in un negozio di Latina.

