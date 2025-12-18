Pensionata foggiana truffata finto dipendente comunale le sottrae soldi e carte di credito | 41enne nei guai

Una pensionata di Foggia è stata vittima di una truffa orchestrata da un falso dipendente comunale, che le ha sottratto soldi e carte di credito. L’indagine dei Carabinieri di Ausonia ha portato alla denuncia di due uomini provenienti dall’area vesuviana, ritenuti responsabili di aver coinvolto anziani in truffe simili. Un episodio che evidenzia la vulnerabilità delle persone più anziane e l’importanza di restare vigili.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.