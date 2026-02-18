Sustainability Yearbook 2026 | Pirelli Top 1% unica tra i produttori di pneumatici

Il Sustainability Yearbook 2026 ha premiato Pirelli come “Top 1%” tra i produttori di pneumatici, confermando la sua leadership nel settore. La decisione è stata annunciata il 18 febbraio 2026 a Milano, dopo un’attenta analisi delle pratiche ambientali, sociali e di governance. Pirelli si distingue per l’impegno nella riduzione delle emissioni e nell’utilizzo di materiali sostenibili. La sua posizione unica tra i concorrenti dimostra come l’azienda abbia investito in responsabilità e innovazione. La certificazione rafforza la reputazione del marchio nel panorama globale.

Prestigiosa, selettiva, inequivocabile: la conferma che arriva il 18 febbraio 2026 da Milano mette Pirelli ancora una volta nella fascia più alta delle valutazioni ESG. Anche nel 2026 l'azienda rientra infatti nel "Top 1%" del Sustainability Yearbook 2026 di S&P Global di S&P Global, il massimo livello previsto. Un risultato che si distingue per un dettaglio determinante: nel Yearbook 2026 Pirelli è l'unico produttore di pneumatici a livello globale ad aver ottenuto questo riconoscimento. Oltre 9.200 aziende. L'inclusione nel "Top 1%" non è un'etichetta generica né un premio "di categoria": è il livello più alto previsto da S&P Global e arriva dopo un vaglio che, per dimensioni, rende subito l'idea del peso del risultato.