Tentativo di truffa telefonica il Comune di Atripalda mette in guardia i cittadini

Il Comune di Atripalda segnala un tentativo di truffa telefonica che ha colpito un cittadino. La truffa è stata scoperta quando una persona ha ricevuto una chiamata sospetta, in cui si chiedevano dati personali e bancari. Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione e a non condividere informazioni sensibili. La comunicazione si è diffusa dopo che un residente ha segnalato l’accaduto alle autorità locali. Le autorità stanno indagando per fermare eventuali altri tentativi.

"Il Comune di Atripalda non opera in questo modo e non richiede MAI la restituzione di fondi o pagamenti tramite telefonate, WhatsApp o messaggi" È giunta al Comune di Atripalda una segnalazione relativa a un tentativo di truffa telefonica ai danni di un nostro concittadino. Un sedicente operatore chiama telefonicamente, sostenendo che il cittadino debba restituire delle somme di denaro relative a un presunto "finanziamento" o "contributo" erogato per errore dall'Ente in misura maggiore rispetto al dovuto. Per risultare più credibile e ingannare la vittima, il truffatore ha fornito durante la chiamata persino l'indirizzo PEC ufficiale del nostro Comune.