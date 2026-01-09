Arezzo uccise la donna che lo ospitava | 37enne condannato all’ergastolo
Il 37enne Mohamed Irfan Rhana è stato condannato all’ergastolo dalla corte d’Assise di Arezzo per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni. L’uomo ha ucciso la donna il 5 ottobre 2024 nella sua abitazione di Poggio Grassi, nelle campagne di Foiano della Chiana. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo.
I giudici della corte d’Assise del tribunale di Arezzo hanno condannato all’ ergastolo Mohamed Irfan Rhana, il 37enne pachistano che il 5 ottobre 2024 uccise a colpi di zappa sulla testa Letizia Girolam i, una psicoterapeuta di 72 anni, nella sua casa in località Poggio Grassi, nelle campagne intorno a Foiano della Chiana (Arezzo). Accolta quindi dai giudici la richiesta formulata dalla pm Angela Masiello, anche se delle aggravanti che aveva indicato, i futili motivi e la crudeltà, è stata riconosciuta solo la prima. La legale del 37enne, l’avvocato Fiorella Bennati, aveva chiesto alla Corte di riconoscere l’incapacità totale o parziale di intendere e di volere dell’uomo al momento del fatto e, dunque, di assolverlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Condannato all'ergastolo il 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana che il 5 ottobre 2024 uccise Letizia Girolami
Leggi anche: Uccise la madre dell’ex fidanzata, condannato all’ergastolo
Uccise la madre dell’ex fidanzata, condannato all’ergastolo - Omicidio Pozzo della Chiana, la sentenza della Corte d’assise di Arezzo: ergastolo per Mohamed Irfan Rhana, riconosciuta l’aggravante di futili motivi. msn.com
Uccise a colpi di zappa la psicoterapeuta che lo ospitava: ergastolo all'amico di famiglia - Condannato Muhamed Irfan Rana, l'iraniano che il 5 ottobre 2024 uccise la psicologa Letizia Girolami (72 anni) a colpi di zappa a Foiano della Chiana ... corrierefiorentino.corriere.it
Arezzo: muore investita da auto pirata, conducente rintracciata e denunciata per omicidio stradale https://www.firenzepost.it/2025/12/20/arezzo-muore-investita-da-auto-pirata-conducente-rintracciata-e-denunciata-per-omicidio-stradale/ Cronaca, Primo piano, - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.