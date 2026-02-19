Tenta di rapire bimbo di 5 anni alla pista di pattinaggio ma le urla della madre lo mettono in fuga

Il 16 febbraio a Scandicci (Firenze) una madre ha sventato il tentato rapimento del figlio di 5 anni. Casi simili sono stati segnalati anche in provincia di Napoli e a Bergamo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Scandicci, tenta di rapire un bimbo di 5 anni, il racconto della mamma: la colluttazione, le urla e la fugaLunedì 16 febbraio a Scandicci, un uomo ha cercato di rapire un bambino di cinque anni nella pista di pattinaggio, provocando grande paura tra i presenti.

Scandicci: tenta di rapire un bambino di 5 anni nella pista di pattinaggio. Poi fugge. La denuncia della madreLunedì 16 febbraio 2026 a Scandicci, un uomo ha cercato di portare via un bambino di cinque anni mentre era alla pista di pattinaggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tenta di rapire una bimba, i genitori: 'Siamo scossi, abbiamo avuto paura'; Cerca di rapire una bimba di un anno: resta in carcere, domani l'interrogatorio; Caivano, tenta di rapire un bambino in un supermercato: intervengono i Carabinieri; Bergamo, tenta di rapire bambina e le rompe un femore: arrestato.

Napoli, tenta di rapire bimbo di 5 anni al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo». Il video choc, arrestato un 45enne«Questo non è tuo figlio, dammelo!». E tenta di rapire un bambino al supermercato. Attimi di paura il 17 febbraio intorno alle 19.30 all'Md di via Atellana, a Caivano, Napoli. Due donne erano ... ilmessaggero.it

Tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a CaivanoNAPOLI (ITALPRESS) – Arrestato dai carabinieri un 45enne, che avrebbe tentato di rapire un bambino in supermercato. E’ accaduto a ... iltempo.it

Caivano, tenta di rapire bimbo al supermercato: immigrato in carcere - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook

Tenta di rapire una #bambina: «Non sapevo se fosse un peluche». L'uomo resta in carcere: voleva tornare in Romania x.com