Tenta di rapire bimbo di 5 anni alla pista di pattinaggio ma le urla della madre lo mettono in fuga

Il 16 febbraio a Scandicci, Firenze, una madre ha impedito un tentativo di rapimento del suo bambino di 5 anni alla pista di pattinaggio. Un uomo si è avvicinato al bambino cercando di portarlo via, ma le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei passanti. L’uomo si è dato alla fuga prima che potessero intervenire le forze dell’ordine. La madre, ancora agitata, ha raccontato di aver visto lo sconosciuto avvicinarsi con fare sospetto poco prima. Le indagini sono in corso.
Napoli, tenta di rapire bimbo di 5 anni al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo». Il video choc, arrestato un 45enne«Questo non è tuo figlio, dammelo!». E tenta di rapire un bambino al supermercato. Attimi di paura il 17 febbraio intorno alle 19.30 all'Md di via Atellana, a Caivano, Napoli. Due donne erano ...
Tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a CaivanoNAPOLI (ITALPRESS) – Arrestato dai carabinieri un 45enne, che avrebbe tentato di rapire un bambino in supermercato. E' accaduto a ...
