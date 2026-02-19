Scandicci | tenta di rapire un bambino di 5 anni nella pista di pattinaggio Poi fugge La denuncia della madre

Lunedì 16 febbraio 2026 a Scandicci, un uomo ha cercato di portare via un bambino di cinque anni mentre era alla pista di pattinaggio. La madre del piccolo ha visto la scena e ha gridato, spaventando l’aggressore che poi è fuggito. La donna ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Il bambino sta bene, ma l’episodio ha scosso i presenti. La polizia sta cercando di identificare l’uomo che ha tentato di rapire il bambino.

SCANDICCI – Un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio 2026 alla pista di pattinaggio di Scandicci. L'uomo si sarebbe avvicinato e avrebbe cercato di sottrarre il piccolo, 5 anni, alla madre e che, dopo alcuni momenti di estrema tensione, colluttazione e urla, avrebbe desistito e sarebbe poi fuggito. È stata la stessa donna a chiamare i carabinieri e denunciare poi l'accaduto, sul quale adesso i militari dell'Arma stanno svolgendo delle indagini anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona