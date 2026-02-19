Scandicci tenta di rapire un bimbo di 5 anni il racconto della mamma | la colluttazione le urla e la fuga

Lunedì 16 febbraio a Scandicci, un uomo ha cercato di rapire un bambino di cinque anni nella pista di pattinaggio, provocando grande paura tra i presenti. La madre del piccolo ha raccontato di aver assistito a una colluttazione mentre urlava, cercando di proteggere il figlio. L’uomo ha tentato di portare via il bambino, ma è stato fermato da altri adulti intervenuti in suo soccorso. La scena si è conclusa con la fuga dell’aggressore, che è stato subito cercato dalle forze dell’ordine.

Momenti di paura e tensione hanno scosso la cittadinanza di Scandicci, alle porte di Firenze, nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio, quando un uomo ha tentato di rapire un bambino di cinque anni all’interno di una pista di pattinaggio. Si tratta del terzo episodio di questo tipo registrato in pochi giorni in Italia, dopo analoghi tentativi a Bergamo e Caivano, che hanno già destato allarme tra le famiglie e le autorità locali. Secondo quanto denunciato dalla madre del bambino, il presunto aggressore, descritto come di nazionalità straniera, si sarebbe avvicinato alla donna e al figlio, cercando di sottrarre il piccolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scandicci, tenta di rapire un bimbo di 5 anni, il racconto della mamma: la colluttazione, le urla e la fuga Scandicci: tenta di rapire un bambino di 5 anni nella pista di pattinaggio. Poi fugge. La denuncia della madreLunedì 16 febbraio 2026 a Scandicci, un uomo ha cercato di portare via un bambino di cinque anni mentre era alla pista di pattinaggio. Leggi anche: Tenta di rapire una bimba fuori scuola, la mamma lo mette in fuga: allarme in Irpinia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tenta di rapire un bimbo di 5 anni, la madre dà l’allarme; Caivano, uomo tenta di rapire bambino in un supermercato; Tenta di rapire una bambina in un supermercato a Bergamo, arrestato; Roma, allarme rapimento a scuola ma era un equivoco: caso chiuso dopo le verifiche. Tenta di rapire un bimbo di 5 anni, la mamma dà l'allarme: la colluttazione, le urla e la fuga. Il terzo caso in pochi giorniUn altro tentativo di rapimento di un bambino, il terzo nel giro di pochi giorni. Questa volta è successo alla pista di pattinaggio di ... msn.com Tenta di rubare un bambino, la madre lo ferma e lo fa fuggireUn uomo avrebbe tentato di rapire un bambino. La vittima sarebbe un piccolo di circa cinque anni, i fatti sarebbero avvenuti nei pressi della pista di ... gonews.it SCANDICCI (FIRENZE) – Aveva 44 anni ed era tedesca, senza fissa dimora, la donna trovata decapitata a Scandicci. Il corpo smembrato. Non solo uccisa, ma anche un tentativo di distruzione per occultarla meglio. Da chiarire se sia stata assassinata altrove, facebook