A Caivano, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana. La vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio, quando l’uomo ha tentato di allontanare il bambino dalla sua famiglia, attirandolo con inganni. I passanti hanno notato il tentativo e hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Caivano, dove un uomo ha tentato di portare via un bambino di 5 anni all’interno del supermercato Md di via Atellana. Erano circa le 19.30 quando la centrale operativa della compagnia dei Carabinieri di Caivano riceve una richiesta di aiuto: “Ha tentato di rapire un bambino!”. La gazzella raggiunge in pochi minuti il supermercato. Due donne stanno uscendo dal market con i rispettivi figli, di 5 e 8 anni, quando un uomo si avvicina improvvisamente. Secondo quanto ricostruito dai militari attraverso le testimonianze e le immagini di videosorveglianza, il 45enne – cittadino ghanese con precedenti – si sarebbe avvicinato alla madre del bambino più piccolo, pronunciando frasi sconnesse e pretendendo che il bimbo gli fosse consegnato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caivano, tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato 45enne

Uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a Bergamo, arrestatoUn uomo di 37 anni, senza fissa dimora e senza precedenti penali, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato a Bergamo, e questa azione ha portato all’arresto dell’uomo.

Tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestatoUn uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di nazionalità rumena, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.