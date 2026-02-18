Caivano tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato | arrestato 45enne
A Caivano, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana. La vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio, quando l’uomo ha tentato di allontanare il bambino dalla sua famiglia, attirandolo con inganni. I passanti hanno notato il tentativo e hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente.
Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Caivano, dove un uomo ha tentato di portare via un bambino di 5 anni all’interno del supermercato Md di via Atellana. Erano circa le 19.30 quando la centrale operativa della compagnia dei Carabinieri di Caivano riceve una richiesta di aiuto: “Ha tentato di rapire un bambino!”. La gazzella raggiunge in pochi minuti il supermercato. Due donne stanno uscendo dal market con i rispettivi figli, di 5 e 8 anni, quando un uomo si avvicina improvvisamente. Secondo quanto ricostruito dai militari attraverso le testimonianze e le immagini di videosorveglianza, il 45enne – cittadino ghanese con precedenti – si sarebbe avvicinato alla madre del bambino più piccolo, pronunciando frasi sconnesse e pretendendo che il bimbo gli fosse consegnato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a Bergamo, arrestatoUn uomo di 37 anni, senza fissa dimora e senza precedenti penali, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato a Bergamo, e questa azione ha portato all’arresto dell’uomo.
Tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestatoUn uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di nazionalità rumena, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Non è tuo figlio, dammelo: tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a Caivano; Questo non è tuo figlio, dammelo: tenta di rapire bimbo al supermercato; Si fionda su un bimbo al supermercato e cerca di rapirlo: 45enne arrestato; Questo non è tuo figlio, dammelo!. Tenta di rapire un bimbo al supermercato, arrestato 45enne.
Caivano, tenta di rapine un bambino al supermercato: arrestato 45enneSono circa le 19.30 e la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. Ha tentato di rapire un bambino!. napolivillage.com
Si fionda su un bimbo al supermercato e cerca di rapirlo: 45enne arrestatoLa donna spaventata è rientrata a casa con il marito ed è lì che verrà raggiunta dai carabinieri ai quali, in lacrime, racconterà tutto. Il 45enne, visibilmente ubriaco, è stato intercettato nei ... napolitoday.it
NanoTV. . #Caivano- Live con i lavoratori Harmont & Blaine in sciopero davanti agli stabilimenti nella Zona ASI Servizio a cura di Maurizio Cerbone #OnTheRoad #TheBackGround #LAVORO #NanoTV facebook