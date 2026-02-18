Un uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino nel supermercato di Caivano, urlando “Non è tuo figlio, dammelo!” davanti alle casse. La scena ha causato panico tra i presenti, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. Il bambino è stato riaccompagnato dai genitori e nessuno è rimasto ferito. L’uomo aveva un passato di problemi psichici ed era stato già segnalato per comportamenti sospetti in zona.

“Non è tuo figlio, dammelo!” una frase che genera momenti di terrore davanti alle casse. Lo shock generale e l’intervento dei carabinieri Attimi sconcertanti quelli che hanno trasformato un tranquillo supermercato in un luogo di paura. È accaduto a Caivano, dove un uomo di 45 anni, presumibilmente ubriaco e con diversi precedenti alle spalle, ha tentato di afferrare un bambino di cinque anni davanti agli occhi della madre. L’episodio si è verificato ieri sera intorno alle 19.30 all’interno di un supermarket della zona. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo si sarebbe avvicinato a due donne che stavano uscendo dal supermercato con i rispettivi figli, di 5 e 8 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caivano, tenta di rapire un bimbo al supermercato: arrestato un 45enne

Caivano, tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato 45enneA Caivano, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana.

“Non è tuo figlio, dammelo”: tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a CaivanoUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, ma è stato subito fermato grazie all’intervento rapido della madre e dei dipendenti.

Caivano, ubriaco tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato un 45enne

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.