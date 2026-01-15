Tennis in carrozzina alla Canottieri tappa chiave verso gli Internazionali di Roma 2026

Dal 16 al 18 gennaio, la Canottieri Padova ospita una tappa importante del circuito nazionale di tennis in carrozzina, avvicinandosi agli Internazionali di Roma 2026. Questo evento rappresenta un passo fondamentale nel percorso di sviluppo e promozione dello sport per atleti con disabilità, offrendo un’occasione di confronto e crescita per i partecipanti. La manifestazione sottolinea l’impegno nel favorire l’inclusione e l’eccellenza nel tennis paralimpico.

Dal 16 al 18 gennaio la Canottieri Padova diventa uno dei passaggi centrali del percorso nazionale che conduce ai BNL Internazionali d'Italia 2026. Negli impianti di via Polveriera va in scena "Road to Rome 2026 – Wheelchair Tennis", evento inserito nel circuito ufficiale di qualificazione che.

