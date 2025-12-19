In Camera di Commercio l’ultima tappa del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa
Arezzo, 19 dicembre 2025 – In Camera di Commercio l’ultima tappa del “ Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”: la piena partecipazione femminile è la vera chiave della sostenibilità. Si chiude ad Arezzo l’edizione 2025 del “Giro d’Italia delle Donne che fanno Impresa”, il roadshow nazionale promosso da Unioncamere e inserito nel “Piano Nazionale dell’Imprenditoria Femminile”, progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la gestione di Invitalia. L’incontro “Empowerment femminile e sostenibilità”, con l’organizzazione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, si terrà lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 10:30 presso la sede di Via Spallanzani 25 ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Partita da Ravenna l'ultima tappa del Giro d’Italia d'epoca: "Bicicletta simbolo di identità e futuro"
Leggi anche: Idee che diventano impresa. Cinque start-up premiate dalla Camera di Commercio
In Camera di Commercio l’ultima tappa del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” - Arezzo, 19 dicembre 2025 – In Camera di Commercio l’ultima tappa del “ Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”: la piena partecipazione femminile è la vera chiave della sostenibilità. lanazione.it
Camera di Commercio di Treviso e Belluno:“Giro d’Italia delle Donne che fanno Impresa”
Paolo Arena è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Verona. Eletto all’unanimità oggi nel corso del consiglio dell’ente camerale, Arena succede a Giuseppe Riello, nominato mesi fa al vertice degli industriali veronesi. Dopo aver ringraziato Riello - facebook.com facebook
Chiusura uffici Gli uffici della Camera di Commercio resteranno chiusi il 2 e il 5 gennaio 2026. I servizi digitali sono sempre disponibili: Sportelli di Assistenza Integrata, Cassetto digitale dell’imprenditore e Registro Imprese, tutti accessibili dalla home page. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.