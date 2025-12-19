© Lanazione.it - In Camera di Commercio l’ultima tappa del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”

Arezzo, 19 dicembre 2025 – In Camera di Commercio l’ultima tappa del “ Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”: la piena partecipazione femminile è la vera chiave della sostenibilità. Si chiude ad Arezzo l’edizione 2025 del “Giro d’Italia delle Donne che fanno Impresa”, il roadshow nazionale promosso da Unioncamere e inserito nel “Piano Nazionale dell’Imprenditoria Femminile”, progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la gestione di Invitalia. L’incontro “Empowerment femminile e sostenibilità”, con l’organizzazione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, si terrà lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 10:30 presso la sede di Via Spallanzani 25 ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

