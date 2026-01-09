Torneo Wevza di pallavolo femminile U18 semifinali al Palazzetto Preziuso | atteso il match Italia-Olanda

Le semifinali del Torneo Wevza di pallavolo femminile U18 si svolgeranno al Palazzetto Preziuso, con l’atteso match tra Italia e Olanda. Dopo la fase eliminatoria, sette nazionali sono in corsa per il titolo, che garantisce l’accesso diretto ai Campionati Europei di categoria. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per le giovani atlete coinvolte.

Dopo la fase eliminatoria, entra nel vivo il Torneo Wevza di pallavolo femminile Under 18 che vede impegnate sette nazionali e che garantisce alla vincitrice l’accesso diretto ai Campionati Europei di categoria. I primi tre giorni di gara hanno fatto registrare una grandissima partecipazione e un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Al via il Torneo Wevza Under 18: a Foggia le future stelle della pallavolo italiana ed europea Leggi anche: Foggia ospita il torneo di volley femminile Wevza under 18: in palio, un posto ai campionati Europei La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Torneo WEVZA: seconda vittoria per l’Italia, Francia superata 3-1; Al via il Torneo Wevza Under 18: a Foggia le future stelle della pallavolo italiana ed europea; Pallavolo femminile, da domani a Foggia al via il torneo Wevza; Volley F, torneo WEVZA: l’Italia U18 parte forte, Portogallo ko con un netto 3-0. Torneo WEVZA Under18, l’Italia approda in semifinale e affronta l’Olanda - La Nazionale Under 18 femminile di pallavolo centra l’accesso alla semifinale del Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. it.blastingnews.com

Italia Under 18 femminile in semifinale al torneo di qualificazione europea a Foggia - Le azzurrine, dopo Portogallo e Francia, hanno superato anche la Germania e stasera al Pala Preziuso sfideranno l'Olanda per centrare la finalissima ... rainews.it

Wevza: l'Under 18 batte la Germania e vola in semifinale - Nel torneo di qualificazione ai Campionati Europei di categoria le azzurrine vincono 3- tuttosport.com

UNDER 18 FEMMINILE Al PalaPreziuso di Foggia le azzurrine superano la Germania per 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17) e ottengono il primo posto nella pool B con il conseguente accesso in semifinale al Torneo WEVZA 09/01, ore 20 x.com

UNDER 18 FEMMINILE L'ITALIA CENTRA LA SEMIFINALE AL TORNEO WEVZA Al PalaPreziuso di Foggia le azzurrine superano la Germania per 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 25-17), fanno 3 su 3 e ottengono il primo posto nella pool B Se - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.