Torneo Wevza di pallavolo femminile U18 semifinali al Palazzetto Preziuso | atteso il match Italia-Olanda

Da foggiatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le semifinali del Torneo Wevza di pallavolo femminile U18 si svolgeranno al Palazzetto Preziuso, con l’atteso match tra Italia e Olanda. Dopo la fase eliminatoria, sette nazionali sono in corsa per il titolo, che garantisce l’accesso diretto ai Campionati Europei di categoria. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per le giovani atlete coinvolte.

Dopo la fase eliminatoria, entra nel vivo il Torneo Wevza di pallavolo femminile Under 18 che vede impegnate sette nazionali e che garantisce alla vincitrice l’accesso diretto ai Campionati Europei di categoria. I primi tre giorni di gara hanno fatto registrare una grandissima partecipazione e un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

