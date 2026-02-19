Antonio Tempestilli spiega che il VAR, pur essendo uno strumento utile, provoca spesso discussioni accese. La causa risiede nel modo in cui viene applicato durante le partite, generando dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. In un’intervista esclusiva, l’ex calciatore evidenzia come il sistema porti a decisioni contestate e a polemiche continue. Intanto, la Roma di Gasperini cerca di consolidare la propria identità, ma fatica a tradurre le prestazioni in risultati concreti. La situazione resta complessa e da monitorare attentamente.

La Serie A resta un campionato con una certezza e molte variabili. In un’intervista rilasciataci in esclusiva, Antonio Tempestilli mette a fuoco il presente del calcio italiano partendo dal tema che più divide tifosi e addetti ai lavori, il VAR, e arrivando fino alla Roma di Gasperini, tra identità già riconoscibile e necessità di trasformare le prestazioni in punti. Il suo sguardo è quello di chi ha vissuto il campo, lo spogliatoio e la scrivania: il problema non è la tecnologia in sé, ma la coerenza con cui viene applicata. E quando il discorso si sposta sulla Roma, Tempestilli tiene insieme due piani che a Trigoria pesano ogni settimana: l’urgenza di essere competitivi subito e la costruzione di una squadra solida, dove i nuovi innesti portano qualità senza rompere gli equilibri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Tempestilli in Esclusiva: "Il VAR aiuta, ma così genera troppe discussioni"

Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Pisa Milan: «50 anni fa c’erano discussioni sugli arbitri, ora c’è il VAR che aiuta molto. Ma ci saranno sempre polemiche»Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Pisa-Milan e non nasconde le sue opinioni.

