Telecronaca fatale | Paolo Petrecca lascia la direzione di Rai Sport dopo le gaffe olimpiche alla fine Giochi

Paolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di Rai Sport dopo le recenti figuracce durante le Olimpiadi. Le sue gaffe alla fine dei Giochi hanno suscitato molte critiche e portato alla decisione di lasciare l’incarico. Petrecca ha consegnato le sue dimissioni all’amministratore delegato, Giampaolo Rossi, spiegando che preferisce fare un passo indietro. La decisione arriva in un momento di tensione tra la Rai e il pubblico, che si aspettava un’ottima copertura degli eventi sportivi. La sua partenza apre un nuovo capitolo per la rete.

Paolo Petrecca ha ufficialmente rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi. Il direttore di Rai Sport lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ponendo fine a una delle vicende più controverse della recente storia della televisione pubblica italiana. A raccogliere il testimone sarà Marco Lollobrigida, attuale vicedirettore della testata sportiva, che assumerà la guida in via transitoria non appena si spegneranno i riflettori sui Giochi. Il suo compito principale sarà quello di ricucire i rapporti all'interno di una redazione profondamente lacerata da mesi di tensioni accumulate.