Paolo Petrecca lascia la direzione di Rai Sport dopo Milano-Cortina | mandato rimesso all’ad Rossi

Paolo Petrecca ha deciso di dimettersi dalla direzione di Rai Sport subito dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina. La causa principale è la volontà di cambiare ruolo all’interno dell’azienda, secondo fonti interne. Petrecca ha consegnato formalmente il suo incarico all’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che ora dovrà individuare un sostituto. La decisione arriva in un momento di grande attenzione per la copertura mediatica dell’evento e apre un nuovo capitolo per la redazione sportiva della Rai. La sua uscita si concretizzerà ufficialmente al termine delle Olimpiadi.
AGI - Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. È quanto si apprende da fonti Rai. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. La decisione arriva dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia inaugurale delle XXV Olimpiadi Invernali di Milano Cortina dallo Stadio San Siro lo scorso 6 febbraio. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca aveva già annunciato che non avrebbe condotto la cerimonia conclusiva dei Giochi il prossimo 22 febbraio.
