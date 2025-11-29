Sassuolo Berardi ko a Como | infortunio muscolare che mette a rischio la sfida col Milan
Berardi si ferma per infortunio nel match Como-Sassuolo e rischia di saltare la sfida col Milan. Gli esami nelle prossime ore chiariranno i tempi di recupero e la sua presenza nella sfida di 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
#Berardi si ferma, infortunio per la stella del Sassuolo: cosa è successo Vai su X
Berardi si ferma, infortunio per la stella del Sassuolo: cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo, niente regalo di compleanno a Grosso. Ma preoccupa il ko di Domenico Berardi - Tre vittorie e un pareggio nelle ultime 4 trasferte per il Sassuolo di Fabio Grosso che aveva perso l'ultima volta il 24 settembre scorso al Sinigaglia. Riporta tuttomercatoweb.com
FLASH | Infortunio Berardi, che tegola: ko al 51' di Como-Sassuolo - Arrivano pessime notizie per il Sassuolo, Grosso e i fantallenatori al 51' della sfida contro il Como. Scrive fantamaster.it
?? Nico Paz MAGISTRALE: rovesciata WOW e assist da mago. Berardi va KO! ?? | OneFootball - Al 52' il Como raddoppia: assist geniale di Nico Paz che vede il taglio di Alberto Moreno e a difesa schierata riesce a trovarlo. Da onefootball.com