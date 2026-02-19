Tegola Milan in difesa | il bollettino medico su Pavlovic gela le speranze di rimonta
Il difensore del Milan, Pavlovic, si è infortunato durante la partita contro il Como, provocando preoccupazione tra i tifosi. Il giocatore ha subito un problema muscolare che richiederà settimane di recupero, aggravando le difficoltà del reparto arretrato. Con questa perdita, la squadra si trova in serie difficoltà, soprattutto in vista delle prossime sfide decisive. Il tecnico rossonero dovrà trovare subito una soluzione per coprire il vuoto lasciato dal difensore serbo. La squadra si prepara a un tour de force senza uno dei suoi pilastri.
Il Milan esce dalla sfida contro il Como con il morale scalfito e una difesa in piena emergenza. Oltre al pareggio interno che ha permesso all’Inter di allungare in classifica, portando il distacco a sette lunghezze, il sodalizio rossonero deve ora gestire il pesante infortunio occorso a Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, perno della retroguardia di Allegri, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde di San Siro durante l’intervallo del match di mercoledì sera, dopo aver ricevuto un durissimo “step on foot” che ne ha compromesso la mobilità. L’immagine del calciatore che lascia lo stadio con un gambaletto ortopedico al piede sinistro aveva già sollevato nubi fosche, confermate puntualmente dagli accertamenti strumentali svolti nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
