Juventus il bollettino medico su Dusan Vlahovic

Ilprimatonazionale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic, almeno 3 mesi di stop In seguito al problema muscolare accusato durante Juve-Cagliari,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

