Juventus il bollettino medico su Dusan Vlahovic
Vlahovic, almeno 3 mesi di stop In seguito al problema muscolare accusato durante Juve-Cagliari,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
BOLLETTINO MEDICO | LE CONDIZIONI DI VLAHOVIC In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumen - facebook.com Vai su Facebook
Bollettino Medico | Le condizioni di Vlahovic In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno Vai su X
Infortunio Vlahovic, il bollettino medico ufficiale della Juventus: ecco le sue condizioni e quando tornerà in campo - Infortunio Vlahovic | Durante l'ultima gara di campionato dei bianconeri contro il Cagliari all'Allianz Stadium, Dusan Vlahovic è uscito dal campo per un ... Scrive news-sports.it
Povero Dusan - Il Corriere dello Sport apre con “Povero Dusan” Shock in casa Juventus: Dusan Vlahovic sarà ... Secondo tuttojuve.com
Vlahovic, ecco i tempi di recupero, rischio operazione in casa Juve - Infortunio Vlahovic: lesione grave all’adduttore lungo, possibile operazione e tempi di recupero Dusan Vlahovic si è procurato una lesione di alto grado all’adduttore ... Riporta tuttojuve.com
Juve, Vlahovic come De Bruyne: va verso l'operazione, ecco quando decide - tendinea” all’adduttore lungo della coscia sinistra: gli è stato consigliato l'intervento ... Lo riporta msn.com
La Juventus perde Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione dell’adduttore - La Juventus perde Dusan Vlahovic per infortunio: ufficiale una lesione di alto grado dell'adduttore sinistro. Lo riporta firenzeviola.it
Juventus, confermata la lesione di alto grado per Vlahovic ma serviranno altri esami - La Juventus ha confermato che Dusan Vlahovic ha riportato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo tendinea dell’adduttore lungo ... Lo riporta it.blastingnews.com