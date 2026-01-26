il bollettino medico della ssc napoli su neres e milinkovic savic

La SSC Napoli ha pubblicato il bollettino medico aggiornato su Neres e Milinkovic-Savic. Nel comunicato ufficiale, la società fornisce le ultime informazioni sulle condizioni dei giocatori infortunati, offrendo chiarezza sul percorso di recupero e sui tempi stimati di ritorno in campo. La nota, disponibile sul sito ufficiale, è rivolta ai tifosi e agli addetti ai lavori che desiderano conoscere lo stato di salute dei due atleti.

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, la Ssc Napoli ha data le ultime notizie sugli infortuni di Neres e di Milinkovic-Savic. David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo. Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

La Ssc Napoli ha pubblicato il bollettino medico ufficiale relativo all'infortunio di Neres, avvenuto durante la partita all'Olimpico.

