Tecnologia per la Biodiversità | Tracciamento Satellitare Rivela Segreti di Fauna Marina e Migrazioni di Specie Protette

Un evento recente ha portato alla scoperta di come la tecnologia satellitare aiuti a monitorare la fauna marina e le migrazioni di specie protette. La cattura di una tartaruga marina a Gaeta ha permesso di attivare dispositivi di tracciamento, rivelando rotte sconosciute nel Mediterraneo. Allo stesso tempo, satelliti osservano le rotte delle aquile reali in Europa e le migrazioni degli orsi polari in Artico. Questi sistemi forniscono dati precisi e in tempo reale, migliorando la conoscenza degli spostamenti degli animali selvatici. La tecnologia rafforza così gli sforzi di conservazione.

Un Ecosistema Connesso: Come la Tecnologia Rivoluziona il Monitoraggio della Fauna Selvatica. Dalle acque del Mediterraneo, con il monitoraggio di una tartaruga marina salvata a Gaeta, fino alle distese ghiacciate dell’Artico e alle rotte migratorie delle aquile reali, un numero crescente di specie animali viene dotato di sofisticati sistemi di tracciamento. Questa rivoluzione tecnologica, alimentata dalla necessità urgente di comprendere e mitigare gli impatti dei cambiamenti ambientali, sta fornendo dati senza precedenti per la conservazione della biodiversità. Il Mare come Laboratorio: Cetacei, Squali e Tartarughe sotto Osservazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Migliaia di fringuelli e storni salvi: il TAR boccia la deroga della Regione Liguria per cacciare specie protetteIl Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la delibera della Regione Liguria che permetteva l’abbattimento in deroga di migliaia di fringuelli e storni, specie protette.

Tar respinge azione di Legambiente su Villa Eugenia, allerta per presenza di specie protetteIl Tar di Ancona ha respinto il ricorso di Legambiente contro la cessione di Villa Eugenia a Civitanova Marche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.