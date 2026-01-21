Migliaia di fringuelli e storni salvi | il TAR boccia la deroga della Regione Liguria per cacciare specie protette

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la delibera della Regione Liguria che permetteva l’abbattimento in deroga di migliaia di fringuelli e storni, specie protette. La decisione si basa sulla violazione di norme europee e nazionali a tutela della biodiversità. Questa sentenza sottolinea l’importanza di rispettare le disposizioni vigenti per la conservazione delle specie selvatiche e la tutela dell’ambiente.

Il TAR annulla la delibera della Regione Liguria che autorizzava l’abbattimento in deroga di 26mila fringuelli e 11mila storni: viola norme UE e nazionali. Vittoria delle associazioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

