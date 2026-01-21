Migliaia di fringuelli e storni salvi | il TAR boccia la deroga della Regione Liguria per cacciare specie protette

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la delibera della Regione Liguria che permetteva l’abbattimento in deroga di migliaia di fringuelli e storni, specie protette. La decisione si basa sulla violazione di norme europee e nazionali a tutela della biodiversità. Questa sentenza sottolinea l’importanza di rispettare le disposizioni vigenti per la conservazione delle specie selvatiche e la tutela dell’ambiente.

Il TAR annulla la delibera della Regione Liguria che autorizzava l’abbattimento in deroga di 26mila fringuelli e 11mila storni: viola norme UE e nazionali. Vittoria delle associazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Niente caccia per fringuelli e storni. Il Consiglio di Stato blocca la Lombardia Lo spacciatore amava le tartarughe rare, in casa trovate specie protette (e 13 kg di hashish)Durante un'operazione antidroga, i carabinieri hanno scoperto un uomo che, oltre a 13 kg di hashish, custodiva in casa 27 tartarughe protette. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Caccia, il TAR Liguria dà ragione agli ambientalisti e boccia la Regione. Migliaia di fringuelli e storni salvi: il TAR boccia la deroga della Regione Liguria per cacciare specie protetteIl TAR annulla la delibera della Regione Liguria che autorizzava l’abbattimento in deroga di 26mila fringuelli e 11mila storni: viola norme UE e nazionali ... fanpage.it Il Tar boccia la Liguria sulla caccia a storni e fringuelli, Piana: Faremo ricorsoLa delibera impugnata permetteva l’abbattimento di 26 mila fringuelli e 11 mila storni. La Lega abolizione caccia esulta: «Fermata una barbarie» ... ilsecoloxix.it I prati spontanei erbosi supportano maggiore biodiversità rispetto ai giardini ordinati. Le piante autoctone creano riserve di semi naturali che sostengono uccelli e piccoli mammiferi durante i periodi di scarsità. Una pianta matura di ambrosia produce migliaia d facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.