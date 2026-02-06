Tar respinge azione di Legambiente su Villa Eugenia allerta per presenza di specie protette

Il Tar di Ancona ha respinto il ricorso di Legambiente contro la cessione di Villa Eugenia a Civitanova Marche. La sentenza conferma la legittimità dell’operazione del Comune, anche se l’associazione ambientalista aveva sollevato preoccupazioni sulla presenza di specie protette nella zona. La vicenda si chiude così senza modifiche al progetto, lasciando il futuro della villa nelle mani dell’amministrazione comunale.

**** A Civitanova Marche, nel comune della Marche, il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha respinto l’azione legale presentata da Legambiente Nazionale, insieme al Circolo Sibilla Aleramo, con la quale si chiedeva l’annullamento della decisione del Comune di Civitanova Marche riguardante la cessione di Villa Eugenia. La sentenza, emessa il 6 febbraio 2026, riguarda una controversia ormai durata per oltre un decennio, e pone fine a un dibattito ambientale che coinvolge non soltanto l’ambiente, ma anche il diritto di prelazione artistica, un diritto che il Comune aveva deciso di rinunciare a favore di una vendita diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Villa Eugenia

Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di Legambiente contro la vendita di Villa Eugenia a Civitanova.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la delibera della Regione Liguria che permetteva l’abbattimento in deroga di migliaia di fringuelli e storni, specie protette.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Villa Eugenia

Argomenti discussi: Il Tar respinge il ricorso sul referendum, si vota il 22 e 23 marzo. Scontro sul voto dei fuori sede; Referendum giustizia: il TAR respinge il ricorso, si vota il 22 e il 23 marzo, ma i fuorisede restano esclusi; Salanetti, il Tar respinge il ricorso del Comune di Porcari: ecco la sentenza integrale; Mendicino, il TAR respinge il ricorso: il Consiglio comunale resta in carica.

Tangenziale, il Tar dà torto al Comune Zucca non ci sta «Faremo appello»Fondi tolti all’opera, no al ricorso contro Regione e Provincia «Non è contestabile la redistribuzione di quelle risorse» ... laprovinciapavese.gelocal.it

Punti nascita. Tar respinge ricorso contro chiusura di PiarioPer i giudici il Punto nascita non dispone dei requisiti necessari e neanche la distanza e la difficoltà dei collegamenti stradali giustificano il proseguimento dell’attività, avendo la Regione ... quotidianosanita.it

Proponiamo in vendita in zona nel quartiere residenziale di villa eugenia, su palazzina ristrutturata di recente, appartamento posto al piano 1° con ascensore di mq. 90 circa composto da: ingresso, cucina, salone con terrazzo, 2 camere e 2 bagni entrambi con facebook