Teb da lunedì 23 febbraio riapre il tratto tra San Fermo e la stazione

Teb ha riaperto il tratto tra San Fermo e la stazione lunedì 23 febbraio, dopo la fine dei lavori. La causa è la conclusione del cantiere per collegare la linea T1 alla nuova T2. La ripresa permette di riattivare tre fermate a Bergamo, che erano rimaste chiuse durante i lavori. La riapertura agevola gli spostamenti dei pendolari e dei turisti in zona. Ora, i passeggeri possono tornare a usare il servizio senza interruzioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli operatori del trasporto pubblico locale.

I LAVORI. Concluso il cantiere per la connessione della T1 con la nuova T2. Riaprono tre fermate a Bergamo. Stop ai bus sostitutivi.