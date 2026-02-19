Da lunedì 23 febbraio la Teb torna al completo | riapre il tratto tra San Fermo e la stazione

La TEB torna al completo da lunedì 23 febbraio, quando riaprirà il tratto tra San Fermo e la stazione di Bergamo. La ripresa avviene dopo le recenti opere di sistemazione, che hanno incluso anche la costruzione della fermata BG Bronzetti Arena. I lavori si sono concentrati sulla connessione con la futura linea T2 Bergamo–Villa d’Almè. Da lunedì, i passeggeri potranno utilizzare l’intera tratta della linea T1 Bergamo–Albino senza interruzioni. La riapertura segna la fine di un intervento importante per migliorare il servizio.

Bergamo. A conclusione degli interventi infrastrutturali realizzati nelle scorse settimane per la connessione con la futura linea T2 Bergamo–Villa d’Almè e la costruzione della nuova fermata BG Bronzetti Arena, il servizio della linea T1 Bergamo–Albino riprenderà regolarmente lungo l’intera tratta a partire da lunedì 23 febbraio 2026. I lavori, avviati lo scorso 7 gennaio, hanno consentito di completare una fase strategica del progetto di integrazione della rete tramviaria bergamasca: sono stati realizzati i collegamenti tra i binari della linea T1 e della futura linea T2, installati i sistemi di alimentazione elettrica e proseguono i lavori per la realizzazione della nuova fermata di interscambio BG Bronzetti Arena, comune alle linee T1 e T2 e destinata a diventare un nodo fondamentale per la mobilità del territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

