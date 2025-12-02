Inventario per un corpo eretico al Teatro Eduardo De Filippo

Romatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approda in anteprima a Roma venerdì 12 dicembre al Teatro Eduardo De Filippo lo spettacolo Inventario per un corpo eretico.Un progetto del collettivo NOCTUA, composto da Viviana Barboni, Camilla Benzi, Alice Casales, Tiziana Di Tella, Caterina Petrarulo, nasce lo spettacolo “Inventario per un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Inventario Corpo Eretico Teatro