TCL batte Samsung | rivoluzione nel mercato TV globale a dicembre ma il primato annuale resta sudcoreano

TCL ha superato Samsung a dicembre 2025, causando una svolta nel mercato TV mondiale. La causa principale è stata la forte domanda di modelli a prezzi più accessibili e innovativi di TCL, che ha conquistato il 16% di quota di mercato. Samsung, pur mantenendo il primato annuale, ha visto ridursi la propria presenza al 13% nel mese di dicembre. Questa inversione di tendenza ha sorpreso gli analisti, che non si aspettavano un cambio così rapido. Ora, le prossime mosse delle due aziende sono tutto da scoprire.

TCL sorpassa Samsung nel mercato TV globale: la svolta di dicembre e le nuove sfide per il settore. Un terremoto nel mercato televisivo mondiale: a dicembre 2025, TCL ha superato Samsung nella quota di mercato globale, conquistando il 16% contro il 13% del colosso sudcoreano. Questo cambiamento, rilevato da Counterpoint Research, segna una svolta significativa in un settore tradizionalmente dominato da Samsung e riflette una crescente competizione e un'evoluzione delle preferenze dei consumatori. L'ascesa di TCL e il cambiamento delle dinamiche competitive. La crescita di TCL non è stata improvvisa, ma il risultato di una strategia mirata e di un'attenta analisi del mercato.